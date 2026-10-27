PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Lazio 2-6: doppiette, rigori sbagliati e gol. Gattuso vola in testa

Le valutazioni dei neroverdi si Aquilani e dei biancocelesti di Gennaro Gattuso al termine della sfida del Mapei Stadium

La marcia della Lazio continua. I biancocelesti di Gennaro Gattuso battono il Sassuolo e si confermano in testa alla classifica. La Lazio ottiene l’ottava vittoria (su nove sfide) in campionato, la quinta in trasferta. Davanti a circa diecimila tifosi arrivati dalla capitale, la squadra biancoceleste porta a casa il successo, al termine di una gara folle, con cinque gol segnati, due rigori falliti e un’espulsione. La Lazio si impone 6-2, con cinque marcatori diversi: Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini (primo gol in Serie A), Zaccaagni e Noslin, autore di una splendida doppietta..

Voti top e flop di Sassuolo-Lazio

SASSUOLO

TOP

Turati 6: Migliore in campo dei suoi nel giorno in cui subisce sei gol: nella pazza Sassuolo-Lazio di oggi accade anche questo: incolpevole sulle reti subite, si riscatta respingendo i rigori di Zaccagni e Frattesi, ipnotizzando i tiratori biancocelesti.

FLOP

Thorstvedt 4: Come rovinare una partita e come rischiare di fare male ad un avversario. Entra in modo completamente sbagliato ed in ritardo su Zaccagni, guadagnandosi un cartellino rosso sacrosanto. Peccato perchè aveva iniziato la sfida in modo perfetto, realizzando il gol del momentaneo pareggio..

LAZIO

TOP

Noslin 8: Di fronte agli ex tifosi del rivale Pinamonti, sfoggia una prova maiuscola. Sfiora il gol nel primo tempo, non arrivando per centimetri sull’assist di Taylor, nella ripresa si riscatta con due conclusioni bellissime dal limite dell’area.

Taylor 7,5: Gattuso lo ha trasformato in centrocampista totale: gioca a tutto campo, toccando un numero infinito di palloni. Sblocca il risultato dopo due minuti con un piazzato (secondo gol consecutivo dopo quello segnato al Parma), poi regala a Floriani Mussolini l’assist del raddoppio.

Isaksen 8: Entra nell’azione del gol di Taylor, realizza il gol del raddoppio con un piazzato in buca d’angolo e mette sulla testa di Zaccagni l’assist del quarto gol: tutto questo in meno di quarantacinque minuti, nei quali si concede anche il lusso di un retropassaggio rischioso, che mette in difficoltà Mandas. Si conferma nella ripresa, procurandosi un calcio di rigore.

FLOP

Diogo Leite 6: In un primo tempo nel quale esce due volte per infortunio (colpo fortuito alla mano e calcio in pieno petto subito da Berardi), commette un errore di posizionamento in occasione del gol segnato da Esposito, arrivando in netto ritardo dopo l’assist di Cinquegrano.

Sassuolo-Lazio, il tabellino

MARCATORI: 2′ Taylor (L), 7′ Thorsvedt (S), 13′ Isaksen (L), 16′ Floriani (L), 43′ Esposito (S), 45’+1′ Zaccagni (L), 55′ Noslin (L), 65′ Noslin (L).

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola (dal 46′ Sulemana), Lipani, Thorstvedt; Berardi (dal 63′ Candé), Esposito (dal 63′ Bowie), Laurienté (dal 70′ Ghion). Allenatore: Aquilani.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (dal 62′ Lazzari), Sutalo, Diogo Leite, Tavares (dal 63′ Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (dal 46′ Dele-Bashiru); Isaksen (dal 63′ Cancellieri), Noslin (dal 71′ Pinamonti), Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Zufferli

AMMONITI: Taylor (L).

ESPULSI: 31′ Thorsvedt (S).