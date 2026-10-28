Emergenza Milan contro il Bologna, chi recupera per il derby

Il Milan deve fare i conti con tanti infortuni in vista della partita odierna contro il Bologna, ma lavora per cercare di recuperare qualche calciatore in vista del derby di sabato.

Ruben Amorim infatti dovrà schierare una formazione obbligata contro i rossoblu, ma spera di recuperare almeno qualche giocatore in vista della stracittadina.

Gila, Morera e Rabiot potrebbero farcela per la partita di sabato, anche se andranno valutati giorno dopo giorno per capire quelle che saranno le proprie condizioni fisiche. Nulla da fare invece per Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Loftus-Cheek.