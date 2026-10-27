Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Serie A, Roma e Como vincono col brivido

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Roma e Como vincono rispettivamente contro Cagliari e Torino e fanno un salto importante in classifica avvicinandosi a Inter e Lazio.

Gian Piero Gasperini
Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it

I giallorossi hanno la meglio nel finale sui sardi con un 4-2 che ha lasciato la sfida in dubbio fino al termine. Rimonta nel finale del Como sul Torino vincendo 1-3 in trasferta.

Roma-Cagliari 4-2 (Nzola rig., Lulli, Pisilli, Maldini, Mora, Malena)

Torino-Como 1-3 (Adams, Ramon, Paz, Baturina)

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 989 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7136

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Rafael Leão ha lasciato il Milan nell'estate 2026. In quale squadra è andato?

2 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

3 / 7

Da quale club arrivò Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984?

4 / 7

Da quale club arrivò Andriy Shevchenko al Milan nel 1999?

5 / 7

Qual è stata la cessione più ricca di un club di Serie A nel mercato estivo 2026?

6 / 7

Da quale club arrivò Kaká al Milan nel 2003?

7 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie