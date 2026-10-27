Serie A, Roma e Como vincono col brivido

Roma e Como vincono rispettivamente contro Cagliari e Torino e fanno un salto importante in classifica avvicinandosi a Inter e Lazio.

I giallorossi hanno la meglio nel finale sui sardi con un 4-2 che ha lasciato la sfida in dubbio fino al termine. Rimonta nel finale del Como sul Torino vincendo 1-3 in trasferta.

Roma-Cagliari 4-2 (Nzola rig., Lulli, Pisilli, Maldini, Mora, Malena)

Torino-Como 1-3 (Adams, Ramon, Paz, Baturina)