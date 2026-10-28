Tudor in Serie A, il tecnico croato è pronto al ritorno

Si avvicina il ritorno di Igor Tudor in panchina in Serie A con l’allenatore croato che sarebbe finito nel mirino di un club italiano.

L’ex allenatore di Juventus e Lazio, infatti, piace ad un club italiano pronto a fare un tentativo se le cose dovessero continuare ad andare nel peggiore dei modi.

In casa Udinese si starebbe valutando la posizione di Runjaic, con l’allenatore che infatti è a forte rischio dopo le sei sconfitte consecutive e la partita contro il Parma di Alberto Gilardino dirà molto su quello che sarà il futuro dell’allenatore dei friulani.

Nel caso in cui dovesse arrivare una nuova sconfitta, potrebbe saltare la propria panchina con Tudor che sembra essere uno dei preferiti della dirigenza friulana.