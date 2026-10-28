Milan-Bologna, clamoroso: Amorim fa fuori il big più atteso!

Colpo di scena in casa rossonera a poche ore dalla sfida valida per la nona giornata di Serie A.

Dopo il prezioso successo ottenuto sul campo dell’Udinese, il Milan ospita il Bologna in una delle gare più attese della nona giornata del campionato di Serie A. I rossonero sono nettamente favoriti sulla carta, ma la squadra di Palladino sta facendo vedere delle buonissime cose e non va assolutamente sottovalutata.

Ci sono diverse novità in casa Milan. In difesa Pavlovic potrebbe riposare ed è in ballottaggio con Diawara, mentre il grande escluso dovrebbe essere Pulisic: al suo posto spazio a Cisse nel ruolo di trequartista. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino