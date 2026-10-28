Milan, tutto pronto per il rinnovo di Pulisic: accordo raggiunto

Splendide notizie in casa rossonera dopo il prezioso successo ottenuto sul campo dell’Udinese.
Christian Pulisic è tornato. Il 28enne statunitense ha sbloccato la delicata trasferta sul campo dell’Udinese grazie a una straordinaria rete al minuto 6 e adesso vuole trascinare il Milan verso traguardi importanti sia in Italia che in Europa.
E adesso arrivano splendide notizie per l’allenatore Amorim e per tutto il popolo di fede rossonera. Proprio in queste ore, infatti, la dirigenza del Milan e l’entourage di Pulisic avrebbero raggiunto un’intesa definitiva per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031.
Niente da fare, dunque, per tutti i club interessati alle prestazioni del classe ’98 originario di Hershey. Il futuro di Pulisic sarà targato Milan ancora per diverse stagioni.
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