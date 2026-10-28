Genoa-Juve, Spalletti spiazza tutti: che sorpresa in attacco

I bianconeri vogliono calare il bis dopo il prezioso successo ottenuto sul campo del Lecce.
La Juventus cerca continuità nella trasferta sul campo del Genoa, in programma mercoledì alle ore 20:45. Entrambe le compagini vengono da una vittoria: i rossoblu hanno sconfitto il Venezia in casa, mentre i bianconeri si sono imposti sul campo del Lecce.
Spalletti si affida questa volta al 3-5-1-1 e fa fuori almeno inizialmente Kolo Muani: torna titolare Alajbegovic alle spalle dell’unica punta Woltemade. Conferma in difesa per Gatti-Bremer-Lucumi, mentre in mezzo al campo agiranno ancora una volta McKennie-Douglas Luiz-Koopmeiners. Ecco le probabili formazioni:
GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Amorim; Baldanzi, Vitinha, Ellertsson; Osmajic. All. De Rossi
JUVENTUS (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
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