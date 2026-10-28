Lazio, la trasferta a Sassuolo regala anche un colpo di mercato: accordo totale per giugno | CM

Il club biancoceleste ha battuto il Sassuolo nell’anticipo della nona giornata di campionato: ed ha approfittato della situazione per portare avanti una trattativa

Otto vittorie nelle prime nove giornate di campionato: primo posto in classifica e una lunga serie di calciatori rivalutati. La Lazio di Gennaro Gattuso sta vivendo un momento estremamente positivo. Il club biancoceleste ha espugnato il campo del Sassuolo al termine di una gara dominata; un match che è servito ai dirigenti capitolini per valutare con attenzione i progressi dei calciatori e per iniziare a di intavolare una trattativa in vista della prossima stagione.

La Lazio sta programmando il presente e il futuro, conscia delle poche risorse e delle difficoltà economiche. “Non nascondo che ci sono tante richieste per alcuni dei nostri calciatori, è chiaro che su alcuni nomi c’è un veto a prescindere mentre altri possono rappresentare un’uscita, ma non è subordinata l’uscita all’entrata, bisogna muoversi con delle technicality, cosa che abbiamo fatto con Frattesi” disse il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani al termine dello scorso mercato. Il club, nonostante le difficoltà economiche e le poche risorse, è riuscito a chiudere operazioni intelligenti, portando a Roma Frattesi, Gudmundsson, Sutalo e Pinamonti in prestito, oltre a Doekhi, Pedraza e Diogo Leite a parametro zero.

La Lazio dovrà muoversi ancora tra mille ristrettezze e difficoltà. Dopo un mercato bloccato (estate 2025) e uno a saldo zero (estate scorsa), il club di Lotito si troverà di fronte alla necessità di affrontare le prossime operazioni, con pochi soldi e limitazioni. A gennaio (verranno analizzati i conti del club al 30 settembre) non è da escludere un nuovo mercato bloccato, mentre per giugno farà fede la valutazione del bilancio al prossimo 31 marzo. La Lazio sta continuando a muoversi sui parametri zero e sulle operazioni vantaggiose.

Lazio, virata su Kristian Thorstvedt: la trattativa

Il nome finito nel taccuino del club biancoceleste è quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo e della nazionale norvegese. Dopo cinque stagioni al Sassuolo, Thorstvedt lascerà i neroverdi a parametro zero al termine del campionato. I tentativi del club di proporre un rinnovo contrattuale sono stati sempre rigettati al mittente. A 28 anni il centrocampista ha voglia di tentare una nuova avventura e di mettersi in discussione in un club con ambizioni più importanti. La Lazio si è mossa in grande anticipo, trovando terreno fertile con i manager del calciatore.

Thorsstvedt viene visto come una possibile alternativa nel ruolo di mezzala. E la possibilità di portarlo a Roma a parametro zero rappresenta un’importante assist per il club di Lotito. Il norvegese è sul taccuino di Fabiani; prima di sferrare l’attacco decisivo, il club aspetta di conoscere la propria situazione economica e gli eventuali limiti nei quali muoversi: a gennaio e a giugno. Thorstved resta nel mirino: le prossime settimane saranno decisive.