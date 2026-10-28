Voti Milan-Bologna 2-4, crollo rossonero a San Siro

Il Milan perde per 2-4 in casa contro il Bologna e si allontana in maniera netta dalla vetta della classifica considerate le vittorie di Lazio e Inter.
Crollo rossonero con il Milan che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1. Nella ripresa è arrivata la rimonta degli uomini di Palladino che hanno vinto per 2-4. Protagonista del successo rossoblu Mbangula, autore di una tripletta. Andiamo a vedere i voti della sfida.
MILAN (4-4-1-1): Maignan 5,5; Tomori 6 (46′ Modric 5), De Winter 4,5, Pavlovic 5,5, Estupinan 6 (58′ Diawara 4,5); Hutchinson 6 (58′ Pulisic 5,5), Musah 5,5, Jashari 5, Bartesaghi 5 (63′ Camarda 5,5); Cisse 7; Goncalo Ramos 5 (87′ Comotto sv). Allenatore Amorim.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 6; Darmian 5,5 (59′ Vitik 6), Casale 6 (79′ Helland 6), Theate 6 (70′ Heggem 6); Zortea 6,5, Pobega 6, Ferguson 6,5, Alhassane 5,5 (59′ Miranda 6,5); Bernardeschi 6 (59′ Cambiaghi 7), Mbangula 9; Odgaard 6,5. Allenatore Palladino.
MARCATORI: Mbangula, Cisse, Cisse, autogol Bartesaghi, Mbangula, Mbangula
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 995 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?