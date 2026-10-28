PAGELLE e TABELLINO Monza-Napoli 1-4: Hojlund ripaga Allegri, Varela illude

Voti, top e flop del match del ‘Brianteo’ valido per la 9° giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri dilagano con Hojlund e Politano protagonisti

Il Napoli non sbaglia nella trasferta di Monza e travolge per 4-1 la squadra di Juric nel turno infrasettimanale di campionato.

Hojlund è glaciale nell’aprire le marcature, ma i brianzoli non si scompongono e nel finale della prima frazione trovano il gol del pareggio con l’implacabile Varela. Il nuovo capocannoniere della Serie A sfiora la doppietta, poi si scatena il Napoli: Politano colpisce per la rete del nuovo vantaggio, prima dei sigilli di Marin e del neoentrato De Bruyne che chiudono la contesa.

L’unica nota stonata per Allegri (stasera in tribuna per squalifica) è l’ennesimo infortunio, stavolta rimediato da Lobotka dopo appena 15’ di gioco.

Voti, Top e Flop di Monza-Napoli: jolly Politano, l’ex Ngonge non brilla

MONZA

TOP: Varela 7 – Non smette di stupire ed è il nuovo capocannoniere in solitario della Serie A. Velenosissimo come un cobra nel fiondarsi sul cross perfetto di Robinson e insaccare alle spalle di Milinkovic-Savic. Impegna a più riprese il portiere serbo, pericolo costante per la difesa ospite malgrado il pesante ko. Pichichi

FLOP: Ngonge 4,5 – Prima da titolare con il Monza, con Juric che gli dà fiducia nel tridente al posto di Mota. L’ex della sfida però non lascia il segno: mai un guizzo degno di nota e decisamente meno brillante rispetto ai compagni di reparto Robinson e Varela. Non ancora al top della condizione e si vede…

Tornqvist 6

Birindelli 5

Goglichidze 5 (46′ Carboni 5)

Lucchesi 4,5 (75′ Antov SV)

Bakoune 5

Colombo 4,5

Foe Ondoa 5,5 (59′ Akinsanmiro 5)

Mangas 5

Ngonge 4,5 (59′ Colpani 5)

(59′ Colpani 5) Robinson 6,5 (69 Zeballos 5,5)

Varela 7

All. Juric 4,5

NAPOLI

TOP: Hojlund 7,5 – Come il collega Varela, è lesto ad approfittare degli spazi lasciati dalla retroguardia brianzola e a insaccare dopo 10 minuti sull’assist di capitan Di Lorenzo. Allegri non lo fa riposare e il danese lo ripaga con un gol prezioso e il solito lavoro ‘sporco’ a servizio della squadra. Tornqvist gli nega la doppietta dopo una gran giocata.

TOP: Politano 7,5 – Diverse le note positive nel Napoli di Allegri, tra cui spicca la partita del jolly partenopeo. Pendolino sulla destra senza soluzione di continuità, trova la stoccata del nuovo sorpasso che lancia i partenopei verso i tre punti. Scodella anche il traversone per l’incornata di Marin. Allegri non ci rinuncia mai e il numero 16 dimostra di essere una pedina fondamentale per questo Napoli.

Milinkovic-Savic 6,5

Di Lorenzo 6,5

Rrahmani 6 (46′ Marianucci 6)

Marin 7

Olivera 6

Anguissa 6,5 (64′ De Bruyne 7)

Lobotka SV (16′ Gilmour 6,5)

McTominay 6,5

Politano 7,5 (64′ Vergara 6)

(64′ Vergara 6) Hojlund 7,5 (82′ Lucca SV)

(82′ Lucca SV) Lang 6,5

All. Allegri 7,5

ARBITRO: Ayroldi 6

Serie A, tabellino Monza-Napoli: Allegri dilaga prima della Juve

Il Napoli fa sorridere Massimiliano Allegri, in tribuna al ‘Brianteo’ dopo la squalifica rimediata contro la Roma. Gli azzurri si scatenano nella ripresa e calano il poker in casa del Monza. Hojlund e Politano sugli scudi, mentre il solito Varela illude i padroni di casa. Il Napoli si prepara così nel migliore dei modi al big match di Torino contro la Juventus.

MONZA-NAPOLI 1-4

10′ Hojlund (N); 43′ Varela (M); 48′ Politano (N); 62′ Marin; 67′ De Bruyne (N)

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Birindelli, Goglichidze (46′ Carboni), Lucchesi (75′ Antov); Bakoune, Colombo, Foe Ondoa (59′ Akinsanmiro), Mangas; Ngonge (59′ Colpani), Robinson (69′ Zeballos); Varela. A disposizione: Thiam, Strajnar, Forson, Cutrone, Carboni, Ciurria, Toure, Colpani, Kouadio, Mota, Mout. Allenatore: Juric

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (46′ Marianucci), Marin, Olivera; Anguissa (64′ De Bruyne), Lobotka (16′ Gilmour), McTominay; Politano (64′ Vergara), Hojlund (82′ Lucca), Lang. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Giovane. Allenatore: Allegri (in panchina Landucci)

Arbitro: Ayroldi (Molfetta)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Goglichidze (M), Juric (M), Foe Ondoa (M), Carboni (N)

Espulsi:

🏟️ Lo striscione dei tifosi del #Napoli nel settore ospiti del Brianteo: “Negate il futuro a un’intera generazione tra rincari e tagli all’istruzione… La vera devastazione sono le vostre costose poltrone”. Poi cori contro il presidente #DeLaurentiis #MonzaNapoli @calciomercatoit https://t.co/3bebzMd4T9 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 28, 2026

Note: recupero 3′ e 2′; presenti spettatori 13.694 (2.587 nel settore ospiti per un incasso di € 388.832) per la sfida del ‘Brianteo’ di Monza