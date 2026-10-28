Esonero Spalletti, la partita contro il Napoli diventerà decisiva

Sconfitta per la Juventus in casa del Genoa con Luciano Spalletti che torna a vedere a rischio la propria posizione sulla panchina dei bianconeri.
Un altro ko per i bianconeri in questa prima parte di stagione con Luciano Spalletti che sta facendo fatica a trovare continuità alla guida della Juventus in questo 2026/2027.
Il ko contro gli uomini di De Rossi ha messo di nuovo a rischio la posizione dell’allenatore bianconero che, in caso di nuova sconfitta contro il Napoli nel posticipo della prossima giornata, potrebbe veder tornare in voga le voci relative all’esonero. La vicinanza con la sosta per le prossime partite della nazionale potrebbe indurre la società a prendere decisioni in merito.
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