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La Juve boccia uno degli ultimi acquisti, via in prestito a gennaio

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Aggiornamenti importanti in casa bianconera in vista della sessione invernale di calciomercato, ecco le ultimissime.

Il 1 luglio 2026 veniva acquistato dalla Juventus per 16 milioni di euro più 2 di bonus, ma da quel momento Jeff Ekhator ha subito due infortuni muscolari e non ha mai giocato. Adesso l’attaccante classe 2006 si appresta a tornare in campo e ad essere convocato per la super sfida di domenica sera contro il Napoli, ma ci sono novità importanti sul suo futuro.

Juventus, infortunio per Ekhator
Jeff Ekhator – Foto Calciomercato.it

Carnevali e Massara – secondo “La Gazzetta dello Sport” – starebbero infatti pensando di cedere il calciatore in prestito a gennaio, per permettergli di giocare con maggiore continuità e di acquisire ulteriore esperienza prima di un eventuale ritorno in bianconero. Cambia, dunque, di colpo il futuro di Ekhator e già nelle prossime settimane potrebbero esserci grandi novità in tal senso.

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