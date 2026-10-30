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Niente recupero per Dybala contro l’Udinese, Gasperini deve farne ancora a meno

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Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Paulo Dybala in vista della partita che la Roma affronterà in casa dell’Udinese nella 10ª giornata di Serie A.

Paulo Dybala esulta con la maglia della Roma
Dybala (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante argentino non ha ancora recuperato a pieno dal suo infortunio e non sembra intenzionato a forzare i tempi di recupero con l’allenatore che sperava di poterlo avere a disposizione già per la partita contro gli uomini di Runjaic.

La storia degli infortuni in casa Roma spesso ha insegnato che forzare il recupero ha portato anche a stop più lunghi, come accaduto in passato con Koné, e per Dybala potrebbe esserci un rientro in casa contro il Sassuolo in campionato prima della sosta per le nazionali.

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