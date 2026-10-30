Niente recupero per Dybala contro l’Udinese, Gasperini deve farne ancora a meno

Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Paulo Dybala in vista della partita che la Roma affronterà in casa dell’Udinese nella 10ª giornata di Serie A.
L’attaccante argentino non ha ancora recuperato a pieno dal suo infortunio e non sembra intenzionato a forzare i tempi di recupero con l’allenatore che sperava di poterlo avere a disposizione già per la partita contro gli uomini di Runjaic.
La storia degli infortuni in casa Roma spesso ha insegnato che forzare il recupero ha portato anche a stop più lunghi, come accaduto in passato con Koné, e per Dybala potrebbe esserci un rientro in casa contro il Sassuolo in campionato prima della sosta per le nazionali.
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