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Atalanta, colpo di scena Rowe: l’inglese ha chiesto la cessione | CM

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L’ex Bologna non vive un grandissimo momento di forma a Bergamo, ecco cosa sta succedendo. 

Nel match contro la Fiorentina è entrato al minuto 57 al posto di Elmas e ancora una volta non ha inciso. Jonathan David Henry Rowe vive un momento davvero delicato all’Atalanta anche perché Maurizio Sarri non è riuscito ad oggi a valorizzare il potenziale dell’esterno d’attacco inglese classe 2003.

Maurizio Sarri
Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

E adesso non sono esclusi colpi di scena per quel che riguarda il futuro di Rowe che – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – avrebbe addirittura chiesto la cessione a gennaio perché desidero di cambiare immediatamente aria. Una svolta inaspettata che rischia di stravolger il mercato dell’Atalanta: ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane e come sempre vi terremo aggiornati.

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