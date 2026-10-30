Clamoroso Icardi, arriva l’annuncio ufficiale su un suo ritorno in Italia

Ecco quanto dichiarato proprio in queste ore dall’attaccante argentino attualmente svincolato.

Nelle ultime settimane è stato accostato a diverse squadre tra cui anche la Lazio di Gattuso, ma alla fine Mauro Icardi non ha firmato con nessuno e al momento è svincolato.

L’attaccante argentino classe ’93 ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a “La Repubblica” proprio in queste ore: “Ho vissuto anni importanti con la maglia dell’Inter e con la fascia da capitano, ma devo ammettere che il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso. Ho gestito male alcuni momento importanti e oggi saprei spiegarmi meglio e affrontare certe situazioni con più lucidità. In Italia sono cresciuto come uomo e come calciatore. Vorrei tornarci con un progetto che mi accenda…”.