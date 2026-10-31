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Juventus, Spalletti e la panchina che scotta: “Carnevali è stato chiarissimo”

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Juve in crisi e attesa dal big match contro il Napoli: il tecnico bianconero si è soffermato anche sul suo futuro in conferenza stampa

La Juventus e Luciano Spalletti si giocano tanto nel big match di domani sera all’Allianz Stadium contro il Napoli dell’ex Allegri. Il momento è delicato per i bianconeri, con l’allenatore di Certaldo sulla graticola per i risultati deludenti in campionato. 

Juventus, Spalletti in conferenza sul futuro
Luciano Spalletti in conferenza pre Juve-Napoli (Ansa) – Calciomercato.it

La società ha confermato la fiducia in Spalletti, ma si aspetta una reazione importante già dalla partitissima col Napoli: “Io e la squadra vogliamo rimettere la Juve in carreggiata perché viviamo e lavoriamo per quello. C’è solo un modo e una strada per vincere le partite: avere più voglia degli altri”, le parole del tecnico alla vigilia in conferenza stampa.

Spalletti si gioca il futuro: le parole pre Juve-Napoli

Sul suo futuro e la panchina che scotta: “È una situazione che ho vissuto tante volte e penso che non sarà neanche l’ultima. Ci sono già passato da diverse parti, ovviamente la Juventus ha 10 milioni di tifosi e la risonanza è più battente”.

Juventus, le ultime sul futuro di Spalletti
Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Se sento la fiducia del club? La domanda è un po’ provocatoria… Dal mio punto di vista non ho bisogno di tante cose, ma solo della reazione della squadra che devo essere bravo a stimolare. Se qualcuno pensa che io abbassi un pezzettino del mio lavoro, gli conviene aspettarsi qualcosa di diverso”, ha risposto Spalletti.

Infine sul discorso alla squadra di Carnevali: “È stato perfetto, ha toccato i tasti giusti. È stato chiarissimo con tutte le componenti della società”.

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