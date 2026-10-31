Amorim post derby: “Avere Moreira, Gila e Rabiot fa la differenza”

Ruben Amorim ha commentato la partita vinta dal Milan contro l’Inter nel derby di campionato, valido per la decima giornata di Serie A.

Il tecnico del Milan ha commentato a DAZN la vittoria dei rossoneri nel derby contro l’Inter: “È stata una notte straordinaria per i nostri tifosi. Abbiamo gestito bene la partita e Modric è stato fondamentale in questo. Dobbiamo essere onesti, Gila, Rabiot e Moreira hanno cambiato molto la squadra e fa una grande differenza averli in campo. I tifosi saranno felicissimi oggi”.

Amorim ha proseguito: “Ambiente straordinario nel derby. Sono contento per i tifosi anche perché è importante per il nostro progetto”.