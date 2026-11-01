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Un ex Milan in pole per sostituire Spalletti, la Juventus valuta il cambio in panchina

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La posizione di Luciano Spalletti alla Juventus non è delle più semplici, con il tecnico che è chiamato a fare risultato contro la sua ex squadra, il Napoli.

Spalletti Juventus
Spalletti potrebbe essere sostituito da un ex Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gli ultimi risultati deludenti della Juventus mettono a rischio la posizione di Luciano Spalletti, con la Juventus che ha deciso di confermarlo ma potrebbe ricorrere all’esonero nel caso in cui le cose dovessero precipitare.

In questo momento, nel caso in cui dovesse arrivare un altro risultato negativo, in pole position per la sostituzione ci sarebbe Stefano Pioli, ex allenatore del Milan ora libero da contratti, che potrebbe guidare i bianconeri almeno fino alla fine della stagione.

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