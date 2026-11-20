Bruno Fernandes è un nuovo obiettivo del Milan in vista del calciomercato della prossima stagione.

Il centrocampista portoghese ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Manchester United con un’opzione di rinnovo per un anno, ma bisognerà capire se verrà o meno esercitata.

Il giocatore ha già vestito diverse maglie nel campionato italiano, dal Novara all’Udinese, e accetterebbe di buon grado un ritorno in Italia per la prossima stagione. Il Milan in questo momento è la squadra che ha preso maggiori contatti, ma il classe 1994 piace molto anche alla Juventus.