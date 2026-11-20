Una delle sorprese positive di questo inizio di stagione è sicuramente rappresentata da Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, di proprietà del Bologna, che ha già messo a segno otto reti.

La punta classe 2004 è rimasta in prestito secco al Frosinone e sta facendo benissimo alla corte di Alvini in questa stagione di Serie A.

L’ottimo rendimento del centravanti della Nazionale Under 21 ha attirato già l’attenzione di diverse squadre e, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la sensazione è che Raimondo possa cambiare di nuovo maglia durante la prossima estate senza tornare a Bologna.

Il suo contratto con i rossoblu scadrà infatti nel giugno del 2028 e, se non ci sarà il rinnovo del contratto, la sensazione è che Raimondo verrà ceduto durante la prossima estate per non rischiare di perderlo a zero poi dopo un anno.

Sulle tracce della punta ci sono già diverse squadre di Premier League, ma è la Juventus la squadra che già si è mossa per il suo cartellino e che potrebbe assicurarselo per una somma attorno ai 25 milioni di euro.