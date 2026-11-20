Cresce l’attesa in vista della sfida della dodicesima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18,00.

Dopo la sosta per le Nazionali, si riaccendono i riflettori sul campionato di Serie A con le gare della dodicesima giornata in programma questo weekend. Tra le sfide più attese occhio soprattutto a Parma-Roma che già l’anno scorso ha regalato spettacolo.

Ecco quanto ammesso in conferenza stampa dal tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: “Svilar, Mancini e Dybala? Si sono allenati bene e sono recuperati. Restano fuori solo Pellegrini e Rensch, mentre oggi pomeriggio cercheremo di capire se Soulé ha recuperato bene“. I tifosi della Roma, dunque, possono sorridere: in vista del tour de force tra campionato e Champions League tornano a disposizione diversi elementi importanti della rosa della Roma.