Il centrale bianconero potrebbe salutare Torino per giocare con una maggiore continuità, tutti i dettagli.

Nell’ultimo periodo è stato impiegato maggiormente da Spalletti, ma ad oggi Federico Gatti non è un titolare della Juventus e presto potrebbe cambiare aria per giocare con una maggiore continuità.

Il centrale classe ’98 di Rivoli è un vecchio pallino di Max Allegri che lo vorrebbe al Napoli, ma nelle ultime ore c’è da registrare l’inserimento della Lazio: lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano “Tuttosport”, secondo cui il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani avrebbe avviato di recente i primi contatti esplorativi per Gatti. Gattuso stravede per il difensore della Nazionale italiana e adesso la dirigenza della Lazio è al lavoro per accontentare il suo allenatore.