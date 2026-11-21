Accostato a diverse squadre nelle ultime settimane, Nicolò Cambiaghi è un punto di forza del Bologna di Raffaele Palladino.

Il classe 2000 sta vivendo probabilmente la sua miglior stagione in carriera, diventando un punto fermo anche della Nazionale italiana di Roberto Mancini.

L’esterno offensivo del Bologna è spesso decisivo con la formazione emiliana ed è ormai un punto fermo della Nazionale azzurra, tanto da essere il titolare per quello che riguarda la fascia sinistra offensiva della squadra di Mancini.

La Roma ha messo gli occhi sull’ex calciatore di Empoli e Atalanta, ma il Bologna, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, non ha nessuna intenzione di cedere il proprio gioiello e vuole farne un punto di forza della squadra rossoblù, intenzionata a tornare a lottare per un posto in Europa.