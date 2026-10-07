Juve, assalto a Bernasconi: la formula dell’affare con l’Atalanta

Bianconeri pronti a tutto pur di assicurarsi il cartellino del laterale di proprietà dell’Atalanta, ecco le ultimissime.

Si chiama Lorenzo Bernasconi il grande obiettivo della Juventus per la fascia sinistra a disposizione di Spalletti. Il laterale di Crema classe 2003 si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Atalanta, ma presto potrebbe cambiare aria.

Secondo quanto evidenziato da ‘Il Giorno’, Carnevali e Massara sarebbero pronti a investire una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per convincere la Dea a cedere Bernasconi già durante la sessione invernale di calciomercato. Nell’affare tra i due club potrebbe essere però inserito anche Juan David Cabal, che era già stato molto vicino all’Atalanta negli ultimi giorni del mercato estivo. Attenzione, dunque, a questa pista.