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Juve, assalto a Bernasconi: la formula dell’affare con l’Atalanta

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Bianconeri pronti a tutto pur di assicurarsi il cartellino del laterale di proprietà dell’Atalanta, ecco le ultimissime. 

Si chiama Lorenzo Bernasconi il grande obiettivo della Juventus per la fascia sinistra a disposizione di Spalletti. Il laterale di Crema classe 2003 si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Atalanta, ma presto potrebbe cambiare aria.

Juventus, strada in salita per Balde
Giovanni Carnevali, Ceo della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato da ‘Il Giorno’, Carnevali e Massara sarebbero pronti a investire una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per convincere la Dea a cedere Bernasconi già durante la sessione invernale di calciomercato. Nell’affare tra i due club potrebbe essere però inserito anche Juan David Cabal, che era già stato molto vicino all’Atalanta negli ultimi giorni del mercato estivo. Attenzione, dunque, a questa pista.

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