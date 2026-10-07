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Milan-Maignan, possibile addio a fine stagione: il sostituto è in Serie A | CM

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Il Milan potrebbe salutare Mike Maignan alla fine della stagione in corso con il portiere francese che potrebbe essere sacrificato nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante.

Mike Maignan
Possibile addio di Maignan al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it il Milan si starebbe già guardando intorno per cercare di trovare un sostituto all’altezza. Nel mirino dei rossoneri ci sarebbe Lorenzo Palmisani, estremo difensore che si sta mettendo in mostra con il Frosinone.

Palmisani è nel mirino anche della Juventus, pronta a fare un tentativo per strapparlo alla squadra ciociara. Il tutto, chiaramente, è legato al futuro di Maignan con il transalpino che viene valutato dal Milan circa 30 milioni di euro.

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