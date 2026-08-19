Inter all’inglese, in arrivo anche Curtis Jones: c’è l’accordo | CM

Ci siamo per il trasferimento del centrocampista del Liverpool alla corte di Chivu: tutti i dettagli dell’operazione

Non c’è due senza tre: dopo Stones e Spence, adesso è il turno di Curtis Jones per un Inter che parla sempre più inglese. Il club nerazzurro è infatti a un passo dal centrocampista e sta coronando un lungo inseguimento.

Ultime ore frenetiche sull’asse Milano-Liverpool, con la dirigenza campione d’Italia che ha trovato una base d’intesa con i ‘Reds’ per una somma di poco superiore ai 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La trattativa è in via di definizione come raccolto da Calciomercato.it e non dovrebbero esserci sorprese per l’arrivo all’Inter del giocatore.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Inter – Ai dettagli la trattativa con il #Liverpool per Curtis #Jones: base d’intesa di poco superiore ai 35 milioni di euro tra fisso e bonus. Per il centrocampista inglese (che potrebbe sostenere le visite entro venerdì) pronto un contratto fino al 2031 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/6HLdzRlki1 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 19, 2026

Calciomercato Inter, colpo Curtis Jones: i dettagli dell’affare

A breve tutte le parti in causa completeranno il trasferimento di Curtis Jones, pallino di Cristian Chivu e che il Ds Ausilio aveva già inseguito nel mercato invernale.

Il duttile centrocampista andrà ad arricchire e rinforzare il centrocampo nerazzurro ed entro venerdì potrebbe sostenere le rituali visite mediche prima della firma. Per il classe 2001 (in scadenza l’anno prossimo con il Liverpool) è pronto un contratto pluriennale fino al giugno 2031, con un ingaggio da oltre 3 milioni netti a stagione più bonus.