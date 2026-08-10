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Resta un pallino di Chivu: doppia cessione e nuovo assalto | CM

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L’allenatore dell’Inter continua a spingere per l’arrivo in nerazzurro del giocatore. Ecco le prossime mosse sul mercato del club campione d’Italia

Il mercato dell’Inter è al momento in standby, con Chivu che continua a chiedere alla dirigenza almeno altri due colpi per completare la rosa dei campioni d’Italia.

Inter, Chivu non molla Curtis Jones
Chivu spinge per Curtis Jones (Ansa) – Calciomercato.it

Oltre all’esterno destro dopo il mancato tesseramento di Khalaili, l’allenatore rumeno preme per l’arrivo ad Appiano Gentile di Curtis Jones. Il centrocampista inglese è nei desideri di Chivu già dallo scorso inverno e per il Liverpool resta sul mercato visto il contratto in scadenza nel giugno 2027. 

Un ulteriore segnale in questo senso è arrivato dal mancato utilizzo nell’ultima amichevole contro il Monaco, dove il giocatore non è andato neanche in panchina. 

Calciomercato Inter, Chivu insiste per Curtis Jones a centrocampo

I ‘Reds’ però non fanno sconti, nonostante il rischio di perdere Curtis Jones a parametro zero tra poco meno di un anno.

Curtis Jones in azione con il Liverpool
Curtis Jones, classe 2001 (Ansa) – Calciomercato.it

Il Liverpool non vuole rinforzare la concorrenza in Premier e inoltre valuta il giocatore almeno 35 milioni di euro. Cifra che al momento l’Inter non ha toccato, mettendo sul tavolo un’offerta decisamente inferiore alle richieste degli inglesi. Il 25enne centrocampista dal canto suo ha da tempo aperto alla destinazione e aspetta un nuovo rilancio dei nerazzurri.

Prima però i campioni d’Italia devono sfoltire il reparto e nello specifico cedere Frattesi e Asllani come raccolto da Calciomercato.it. La dirigenza di Viale della Liberazione lavora per piazzare i due esuberi, anche perché non vorrebbe sacrificare il baby Stankovic a centrocampo.

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