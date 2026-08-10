Summit di mercato in casa Milan: la lista dei partenti di Amorim

Ruben Amorim era stato chiaro all’inizio del ritiro. Prima di acquistare e cedere calciatori voleva prima valutare la rosa a propria disposizione.

Dopo un mese di ritiro e alcune amichevoli, l’allenatore del Milan sembra avere le idee chiare su quella che dovrà essere la rosa a sua disposizione in vista della prossima stagione.

In queste ore ci sono contatti continui tra Amorim e la società per capire chi trattenere e chi lasciare andare. In difesa il sacrificabile appare Tomori, oltre a Odogu, mentre a centrocampo potrebbero salutare Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Athekame. Via anche Estupinan nonostante sia saltata la trattativa con l’Aston Villa. Occhio a Comotto che potrebbe salutare in prestito.

In attacco c’è sempre l’ok alla partenza di Leao per circa 50 milioni di euro, così come Gimenez che non sembra rientrare nei piani rossoneri.