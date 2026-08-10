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Folorunsho verso il Torino, i granata in trattativa con il Napoli

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Il futuro di Folorunsho potrebbe essere lontano dal Napoli con il Torino che è pronto a fare un tentativo per il centrocampista nato a Roma.

Folorunsho
Folorunsho può salutare il Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1998, Folorunsho è tornato al Napoli dopo il prestito al Cagliari con il giocatore che piace a Massimiliano Allegri, ma che rischia di trovare poco spazio in vista della prossima stagione.

Il Torino è pronto ad affondare il colpo già nei prossimi giorni con l’obiettivo di regalare ad Abate un centrocampista in grado di coniugare al meglio qualità e quantità, portando un importante bagaglio di esperienza in Serie A.

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