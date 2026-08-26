Juve, sondaggio dell’Atletico Madrid per David: possibile scambio con Sorloth

Tornano a incrociarsi sul mercato le strade del club bianconero e di quello spagnolo, ecco cosa sta succedendo.
La Juventus deve assolutamente sfoltire la rosa in questa ultimissima settimana di mercato e tra i casi più spinosi figura sicuramente quello di Jonathan David. L’attaccante canadese non rientra assolutamente nei piani di Luciano Spalletti e sembra destinato a cambiare aria anche per giocare con una certa continuità.
Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid avrebbe effettuato in queste ore un sondaggio proprio per David: la Juve non avrebbe alcun problema a privarsi dell’ex Lille, anzi potrebbe chiedere in cambio Alexander Sorloth, particolarmente apprezzato da Spalletti e dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris.
Asse Torino-Madrid, dunque, caldissimo e occhio a possibili novità già nelle prossime ore: la Juve cerca un nuovo attaccante e molto dipenderà dal futuro di David.