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Juve, sondaggio dell’Atletico Madrid per David: possibile scambio con Sorloth

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Tornano a incrociarsi sul mercato le strade del club bianconero e di quello spagnolo, ecco cosa sta succedendo. 

La Juventus deve assolutamente sfoltire la rosa in questa ultimissima settimana di mercato e tra i casi più spinosi figura sicuramente quello di Jonathan David. L’attaccante canadese  non rientra assolutamente nei piani di Luciano Spalletti e sembra destinato a cambiare aria anche per giocare con una certa continuità.

Alexander Sorloth, punta dell'Atletico Madrid
Alexander Sorloth (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid avrebbe effettuato in queste ore un sondaggio proprio per David: la Juve non avrebbe alcun problema a privarsi dell’ex Lille, anzi potrebbe chiedere in cambio Alexander Sorloth, particolarmente apprezzato da Spalletti e dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris.

Asse Torino-Madrid, dunque, caldissimo e occhio a possibili novità già nelle prossime ore: la Juve cerca un nuovo attaccante e molto dipenderà dal futuro di David.

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