Zirkzee in Serie A, ora ci pensa la Fiorentina

Alle prese con il caso Moise Kean, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Fabio Grosso per questa stagione con Zirkzee che piace molto ai viola.
Rottura totale tra la Fiorentina e Kean, mentre la trattativa con il Como fa fatica a sbloccarsi. I viola continuano a chiedere più di 40 milioni e vogliono trovare un sostituto all’altezza.
Nelle ultime ore il nome più caldo è quello di Zirkzee, in uscita dal Manchester United, con l’olandese che ha superato Beto nella lista dei desideri della dirigenza viola per questo campionato.