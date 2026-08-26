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Zirkzee in Serie A, ora ci pensa la Fiorentina

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Alle prese con il caso Moise Kean, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Fabio Grosso per questa stagione con Zirkzee che piace molto ai viola.

Zirkzee
Joshua Zirkzee nel mirino della Fiorentina (Ansa) – Calciomercato.it

Rottura totale tra la Fiorentina e Kean, mentre la trattativa con il Como fa fatica a sbloccarsi. I viola continuano a chiedere più di 40 milioni e vogliono trovare un sostituto all’altezza.

Nelle ultime ore il nome più caldo è quello di Zirkzee, in uscita dal Manchester United, con l’olandese che ha superato Beto nella lista dei desideri della dirigenza viola per questo campionato.

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