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Il Galatasaray stringe per Leao: 45 milioni più bonus, addio al Milan più vicino

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Rafael Leao appare sempre più vicino all’addio al Milan con l’attaccante portoghese che potrebbe salutare destinazione Galatasaray.

Leao
Leao verso l’addio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il club turco, stando a quanto scritto da Yağız Sabuncuoğlu su X, avrebbe messo sul piatto un’offerta ufficiale da 45 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi il cartellino del classe 1999.

Una proposta che, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, potrebbe essere accettata dal Milan, pronto a cedere il giocatore che non rientra più nei piani dei rossoneri. I rossoneri hanno chiesto dapprima 60 milioni per il suo cartellino, scendendo poi a 50. Leao è quindi pronto a cambiare aria con la punta che può proseguire la sua carriera in Turchia.

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