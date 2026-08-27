Miretti vola da Italiano e Vlahovic: ora la Juve punta al doppio colpo | CM

Il centrocampista e canterano bianconero lascia Torino: nuova avventura in Turchia. Spalletti adesso vuole completare la rosa con gli ultimi due acquisti

Juventus protagonista sul mercato tra nuovi acquisti e partenze nell’ultima fase della finestra estiva.

Dopo la rivoluzione tra i pali con le cessioni di Perin e Di Gregorio (e il conseguente arrivo di Grabara), la ‘Vecchia Signora’ saluta anche Fabio Miretti che questa mattina è volato direzione Istanbul per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Besiktas.

Il centrocampista classe 2003 è partito dall’aeroporto di Caselle in tarda mattinata e presto sarà un nuovo giocatore del club turco.

Calciomercato Juventus, Miretti saluta: nuova avventura al Besiktas

Miretti sbarcherà così alla corte di Italiano e ritroverà anche l’altro ex bianconero Dusan Vlahovic.

🇹🇷 #Juventus – Fabio #Miretti in partenza per Istanbul: nelle prossime ore visite mediche e firma con il #Besiktas. Il centrocampista classe 2003 alla corte di Italiano in prestito oneroso con diritto di riscatto 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/mn2tmIwGt8 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 27, 2026

Decisivo il pressing dell’allenatore siciliano per l’arrivo del canterano bianconero, che lascia la Juve con la formula del prestito oneroso (circa 2 milioni) e diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. Miretti nelle prossime ore svolgerà le visite mediche in Turchia, prima della firma sul contratto con il Besiktas.

Adesso la Juve spingerà per chiudere l’accordo con lo svincolato Kessie, priorità in mediana per Luciano Spalletti. In attacco invece serve la partenza di David per affondare il colpo su Zirkzee o Sorloth (con Mateta terzo incomodo).