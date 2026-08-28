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Juventus, Spalletti avvicina Kessie e (ri)lancia Kolo Muani: “Fiducia totale”

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Tra campo e mercato: l’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium contro il Parma

La Juventus domani sera ospita il Parma per la seconda giornata di campionato. Gli uomini di Luciano Spalletti cercano il bis dopo l’esordio vincente sul campo del Frosinone.

Juventus, Spalletti in conferenza stampa
Luciano Spalletti in conferenza stampa (Juventus TV) – Calciomercato.it

L’allenatore bianconero dovrà però fare i conti con assenze importanti, prima fra tutti quella di Kenan Yildiz: “Ci fa male quello che gli è successo. Come intervento è più semplice di un crociato, ma richiede una tempistica. La società ha preso dei calciatori che lo possono sostituire, Alajbegovic è abituato a giocare in quella posizione. Ma anche Ekhator o Nico Gonzalez: le alternative ci sono”, le parole di Spalletti in conferenza stampa.

Oltre al numero dieci turco, un altro titolarissimo resterà ai box: “Domani non ci sarà neanche McKennie per un affaticamento. Mentre Thuram lo valuteremo domattina: lui è uno da Juve, ma la sua situazione un po’ mi preoccupa”.

Juve-Parma, Spalletti senza Yildiz e McKennie. Fiducia a Kolo Muani

Spalletti ritorna anche sull’argomento Kolo Muani, bacchettato dallo stesso tecnico dopo il match contro il Frosinone: “Abbiamo totale fiducia, siamo andati a prenderlo ed è stato un investimento importantissimo. Vogliamo metterlo nelle migliori condizioni. Deve diventare un bomber di quelli veri perché ne ha tutte la possibilità. Diventerà un giocatore fortissimo per noi”.

Juventus, accordo per Kolo Muani
Kolo Muani, attaccante della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Inevitabilmente tiene sempre banco il mercato e nello specifico il colpo Kessie: “I direttori stanno lavorando per completare la squadra. Kessie, se si trova la quadratura, è una possibilità anche perché è un parametro zero. I paletti sono stringenti e senza uscite diventa difficile mettere gente dentro. Dobbiamo attenerci alle possibilità che abbiamo”.

Infine sul futuro di Nico Gonzalez: “Se rimane siamo felici. Sa fare più ruoli e per noi è fondamentale alzare il livello. La qualità non basta: bisogna essere all’altezza della Juventus”.

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