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Inter, doppia firma eccellente: Chivu può esultare

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I nerazzurri puntano a blindare due dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Chivu. 

Il mercato dell’Inter potrebbe essere già terminato, ma Marotta e la dirigenza sono al lavoro per blindare alcuni dei calciatori più importanti della rosa. Tra questi figurano sicuramente Federico Dimarco e Carlos Augusto, che sono sempre più vicini al rinnovo.

Dimarco in azione con la maglia dell'Inter
Dimarco (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dimarco ha un contratto fino al 2027 con una clausola unilaterale che consente ai nerazzurri di estendere la durata dell’accordo di un altro anno: l’obiettivo – stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – è quello di andare oltre il 2028 e di riconoscere al calciatore un adeguamento dell’ingaggio.

Carlos Augusto, invece, dovrebbe prolungare ben oltre l’attuale scadenza (2028) e andare a guadagnare circa 3 milioni di euro netti a stagione: sono, dunque, ore caldissime in casa Inter. 

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