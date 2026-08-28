Inter, doppia firma eccellente: Chivu può esultare

I nerazzurri puntano a blindare due dei calciatori più importanti della rosa a disposizione di Chivu.

Il mercato dell’Inter potrebbe essere già terminato, ma Marotta e la dirigenza sono al lavoro per blindare alcuni dei calciatori più importanti della rosa. Tra questi figurano sicuramente Federico Dimarco e Carlos Augusto, che sono sempre più vicini al rinnovo.

Dimarco ha un contratto fino al 2027 con una clausola unilaterale che consente ai nerazzurri di estendere la durata dell’accordo di un altro anno: l’obiettivo – stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – è quello di andare oltre il 2028 e di riconoscere al calciatore un adeguamento dell’ingaggio.

Carlos Augusto, invece, dovrebbe prolungare ben oltre l’attuale scadenza (2028) e andare a guadagnare circa 3 milioni di euro netti a stagione: sono, dunque, ore caldissime in casa Inter.