Sorteggio Europa League, ecco le avversarie di Milan e Juventus

Si è concluso da pochissimo il sorteggio della seconda massima competizione continentale per club, ecco com’è andata.

È da poco terminato a Monaco il sorteggio dell’Europa League 2026-27 che vedrà al via 36 squadre, tra cui anche Milan e Juventus. La finalissima si disputerà il prossimo 26 maggio 2027 a Francoforte.

La squadra allenata da Luciano Spalletti se la vedrà con Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e Nec in casa, Az Alkmaar Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer Sheva in trasferta. I rossoneri, invece, affronteranno Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat-Armenia in casa, Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta.

Sorteggio tutto sommato, dunque, positivo per le due squadre italiane che si presentano alla competizione come le principali accreditare alla vittoria finale.