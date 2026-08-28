Theate può tornare al Bologna, i rossoblu pronti al colpo in difesa

Arthur Theate potrebbe tornare in Serie A entro la fine della sessione di mercato estiva con il belga che è finito nel mirino del Bologna, pronto a fare un tentativo in prestito per il belga.
L’Eintracht Francoforte potrebbe dare l’ok alla partenza del centrale classe 2000 che fece molto bene con la maglia rossoblu in passato. Per gli emiliani si tratterebbe di un colpo importante in difesa andando a sostituire Lucumì, passato alla Juventus.
Proprio le lacune mostrate in difesa in occasione della partita casalinga contro la Lazio starebbero spingendo i rossoblu a cercare un nuovo difensore.