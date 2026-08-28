Juve-Parma, altra assenza dopo Yildiz: deve operarsi

Cresce l’attesa per la gara valida per la seconda giornata di campionato, ecco le ultimissime.
Mancano ormai pochissimi giorni al match tra Juventus e Parma, valido per la seconda giornata di Serie A e in programma sabato sera alle ore 20,45. I bianconeri vogliono assolutamente bissare la vittoria all’esordio contro il Frosinone, ma guai a sottovalutare l’undici ducale.
Oltre a Yildiz, c’è da registrare un’altra assenza importante: Hans Nicolussi Caviglia, infatti, sarà costretto a ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere i problemi di pubalgia che lo perseguitano ormai da mesi.
Una tegola devastante, dunque, per il Parma che dovrà fare a meno dell’ex Juve che già l’anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori elementi della mediana a disposizione di Cuesta.