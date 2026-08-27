Il Real Madrid piomba su Koné, assalto di Mourinho al francese

Il Real Madrid piomba su Koné, centrocampista della Roma che potrebbe salutare i giallorossi nel caso in cui le merengues dovessero accontentare le richieste dei capitolini.
Stando a quanto affermato da AS il Real Madrid starebbe valutando l’acquisto del calciatore giallorosso anche se, prima di tutto, dovrà cedere uno dei giocatori che non sembrano essere centrali nel progetto del tecnico portoghese, da Camavinga a Tchouameni.
La valutazione che la Roma fa di Koné è di circa 60 milioni di euro, ma la sensazione è che attorno ai 50 milioni l’affare possa concludersi positivamente.