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Ricci al Como, è tutto fatto: le cifre dell’operazione

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Il Milan chiude l’operazione Ricci in uscita e lo cede al Como in prestito con diritto di riscatto. Un affare che permette al club di sfoltire la rosa e valutare nuovi innesti in questo finale di mercato.

Samuele Ricci
Ricci (Ansa Foto) – calciomercato.it

Samuele Ricci passa al Como di Cesc Fabregas con i lariani che chiudono, nel giro di poche ore, due colpi italiani portando in rosa l’ex centrocampista del Torino e Moise Kean.

Ricci arriverà a Como in prestito con diritto di riscatto per due milioni di euro più 22 per il riscatto. Un’operazione che permetterà, nel caso in cui dovesse concludersi positivamente l’operazione tra un anno, di registrare una plusvalenza a bilancio in casa Milan.

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