Juve, nuovo incontro con l’entourage di David: le ultimissime

Novità importanti sul futuro del centravanti canadese, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Juventus attivissima in queste ore sul mercato, con l’obiettivo di prendere un nuovo centrocampista (Kessie) e un altro attaccante (Sorloth o Zirkzee). A tenere banco, però, in casa bianconera è anche la questione relativa al futuro di Jonathan David, che non rientra più nei piani del club.

L’entourage del canadese avrebbe avuto un nuovo incontro con i vertici societari della Juventus, che avrebbero ribadito la volontà di privarsi del calciatore in questi ultimi giorni di agosto.

David vorrebbe rimanere e giocarsi le sue chance a Torino, ma l’Atletico Madrid ha chiesto informazioni sul suo conto e la trattativa potrebbe decollare a breve. Attenzione, dunque, alla pista David-Atletico Madrid.