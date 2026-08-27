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Napoli, pronto il colpaccio in attacco: Guiu è sempre più vicino

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Azzurri molto attivi sul mercato e disposti a tutto pur di regalare un nuovo rinforzo a Max Allegri. 

De Laurentiis prima di una partita del Napoli
De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Napoli insiste per regalare a Max Allegri un nuovo attaccante. I nomi che circolano sono diversi, ma nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Marc Guiu, classe 2006 spagnolo di proprietà del Chelsea.

Il calciatore – stando a quando evidenziato da Fabrizio Romano – avrebbe già dato l’ok al suo trasferimento in azzurro ma ora serve l’intesa tra Chelsea e Napoli: i Blues chiedono 25 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, il club caro al presidente De Laurentiis è fermo a 15. Come andrà a finire?

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