Morata fa spazio a Kean: destinazione a sorpresa per lo spagnolo

Alvaro Morata saluta il Como e lascia la Serie A con lo spagnolo che farà spazio a Kean al centro dell’attacco a disposizione di Cesc Fabregas.
L’ex attaccante di Real Madrid e Atletico Madrid torna in Spagna per vestire la maglia del Leganes, in seconda serie spagnola. Una scelta di cuore per il centravanti che saluta quindi l’Italia per tornare in patria.
Reduce da una stagione non semplice dal punto di vista del rendimento personale, Alvaro Morata cerca quindi riscatto in Spagna, pronto a ripartire dalla seconda divisione.