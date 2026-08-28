Annuncio su Camarda, il Milan ha sciolto i dubbi sull’attacco

Francesco Camarda resterà al Milan per tutta la stagione con il giovane centravanti che sarà il vice Gonçalo Ramos in casa rossonera e avrà il suo spazio in casa rossonera.

Classe 2008, Camarda ha conquistato la fiducia di Amorim al Milan ed è pronto a giocarsi le sue carte in rossonero alle spalle della punta portoghese. A confermare il tutto sono arrivate le parole di Amorim in conferenza stampa.

L’allenatore del Milan ha affermato: “Non arriveranno altre punte. Camarda sarà il vice Gonçalo Ramos. Avrà il suo spazio. Deve sentirsi il nostro secondo attaccante, a volte è meglio non avere alternative”.