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Annuncio su Camarda, il Milan ha sciolto i dubbi sull’attacco

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Francesco Camarda resterà al Milan per tutta la stagione con il giovane centravanti che sarà il vice Gonçalo Ramos in casa rossonera e avrà il suo spazio in casa rossonera.

Francesco Camarda
Camarda sarà il vice Gonçalo Ramos (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2008, Camarda ha conquistato la fiducia di Amorim al Milan ed è pronto a giocarsi le sue carte in rossonero alle spalle della punta portoghese. A confermare il tutto sono arrivate le parole di Amorim in conferenza stampa.

L’allenatore del Milan ha affermato: “Non arriveranno altre punte. Camarda sarà il vice Gonçalo Ramos. Avrà il suo spazio. Deve sentirsi il nostro secondo attaccante, a volte è meglio non avere alternative”.

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