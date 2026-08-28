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Milan-Venezia, Amorim ha deciso: due esclusioni eccellenti

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Questa sera si gioca l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, ecco le ultimissime.

Cresce l’attesa per il match tra Milan e Venezia, valevole per la seconda giornata di campionato e in programma questa sera alle ore 20,45. I rossoneri vogliono sfruttare il fattore campo e concedere il bis dopo la vittoria all’esordio sul campo del Torino, ecco le ultimissime di formazione.

Luka Modric
Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it

Amorim conferma il 3-4-2-1 e medita di lasciare ancora fuori Gabbia e Modric: al loro posto ci saranno rispettivamente De Winter e Jashari, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Saelemaekers per giocare insieme a Cisse alle spalle dell’unica punta Goncalo Ramos. Ecco il probabile undici del Milan che tra pochissime ore riceverà a San Siro il Venezia nella sfida che sarà il via al secondo turno:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. All. Amorim

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