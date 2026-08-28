Roma, El Aynaoui sul piede di partenza: la possibile destinazione

Il centrocampista marocchino rimane in uscita, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

All’inizio sembrava un punto fermo di Gasperini, ma poi le cose sono cambiate e ora Neil Yoni El Aynaoui può dire addio alla Roma. Il centrocampista della Nazionale marocchina classe 2001 vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma facciamo chiarezza e proviamo a mettere ordine.

El Aynaoui è un pallino della Fiorentina e del ds Fabio Paratici, ma anche De Rossi stravede per lui e farebbe carte false pur di allenarlo al Genoa: la destinazione rossoblu, in ogni caso, appare al momento assai improbabile visti i costi.

All’estero resistono le candidature del Crystal Palace e di alcune compagini di Bundesliga, ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore: come si concluderà alla fine questa vicenda?