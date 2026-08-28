Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, El Aynaoui sul piede di partenza: la possibile destinazione

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il centrocampista marocchino rimane in uscita, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

All’inizio sembrava un punto fermo di Gasperini, ma poi le cose sono cambiate e ora Neil Yoni El Aynaoui può dire addio alla Roma. Il centrocampista della Nazionale marocchina classe 2001 vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma facciamo chiarezza e proviamo a mettere ordine.

El Aynaoui
El Aynaoui (Ansa Foto) – calciomercato.it

El Aynaoui è un pallino della Fiorentina e del ds Fabio Paratici, ma anche De Rossi stravede per lui e farebbe carte false pur di allenarlo al Genoa: la destinazione rossoblu, in ogni caso, appare al momento assai improbabile visti i costi.

All’estero resistono le candidature del Crystal Palace e di alcune compagini di Bundesliga, ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore: come si concluderà alla fine questa vicenda?

10901

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU