Leao-Galatasaray, colpo di scena: è fatta

Rafael Leao passa al Galatasaray con l’attaccante portoghese che, un po’ a sorpresa rispetto alle voci che lo volevano all’Aston Villa, ha scelto il club turco.
40 milioni di euro più bonus, con il Milan che ha dato l’ok alla cessione del classe 1999. Leao saluta quindi la Serie A dopo sette anni e si trasferisce in Turchia con un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro.
Una beffa per l’Aston Villa che, nelle ultime ore, sembrava aver sorpassato il Galatasaray, mettendo sul piatto, però, un ingaggio più basso.