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Juve, Zhegrova può finire alla Lazio: formula e cifre

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L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese potrebbe indossare la maglia biancoceleste, tutti i dettagli. 

Edon Zhegrova è sempre più ai margini della Juventus e potrebbe cambiare maglia in questi ultimissimi giorni di calciomercato estivo. L’esterno kosovaro classe ’99 non rientra nei piani di Luciano Spalletti e in queste ore circolano voci relative a un clamoroso scenario.

Zhegrova in azione con la Juve
Zhegrova (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, Zhegrova sarebbe infatti finito nel mirino della Lazio che cerca una valida alternativa a Gustav Isaksen: la Juve non avrebbe problemi a cedere l’ex Lille con la formula del prestito senza obbligo di riscatto. Zhegrova percepisce circa 2,5 milioni di euro a stagione, cifra ampiamente alla portata del club biancoceleste: attenzione, dunque, alle prossime ore che potrebbero essere decisive per l’eventuale fumata bianca.

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