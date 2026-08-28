Juve, spuntano altri due nomi per l’attacco: colpo di scena

Grandi manovre di mercato in casa bianconera in questi ultimissimi giorni di calciomercato.

Zirzkee si avvina alla Fiorentina, mentre l’Atletico Madrid al momento non sembra interessato a cedere Sorloth. Proprio per questo motivo, la Juventus sta sondando altre piste di mercato con l’obiettivo di rinforzare subito l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero due nuove piste in casa bianconera: Arnaud Kalimuendo e Nick Woltemade. Il primo è un classe 2002 di proprietà del Nottingham Forest, mentre il 24enne tedesco è stato acquistato lo scorso anno per quasi 100 milioni di euro dal Newcastle e piace parecchio anche al Napoli. Chi sarà alla fine il nuovo attaccante della Juventus 2026/27?