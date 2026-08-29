Zirkzee si complica, la Fiorentina continua a seguire anche Beto

Si complica la pista Joshua Zirkzee per la Fiorentina con i viola che continuano a valutare anche Beto per quello che riguarda il proprio attacco.
L’ex Udinese è un centravanti che piace molto alla dirigenza viola, a caccia di un nuovo centravanti dopo la cessione di Moise Kean al Como. Il Manchester United vorrebbe una cessione a titolo definitivo della punta classe 2001, mentre i viola, per ora, hanno messo sul piatto solo un prestito con diritto di riscatto.
Se non ci dovesse essere una svolta, la Fiorentina potrebbe tentare la carta Beto dall’Everton.